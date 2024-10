Il bilancio della Roma in casa e del Torino in trasferta in vista della sfida di giornata che vedrà le due squadre di fronte

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Torino, crocevia importante per la stagione delle due squadre. Da un lato i granata si trovano di nuovo di fronte a una big – nonostante la classifica al momento dica altro – e dovranno far vedere di potersela giocare alla pari, dall’altro in casa giallorossa si decide il futuro di Ivan Juric, in bilico dopo la sconfitta per 5-1 di Firenze. Ci si aspetta una partita che regalerà diverse sorprese.

I numeri della Roma in casa

Negli anni, soprattutto di recente, lo Stadio Olimpico per la Roma ha davvero rappresentato un fattore. I sold out, la carica dei tifosi e non solo, tutti elementi che mandavano in difficoltà gli avversari ancor prima dell’inizio delle partite. Ultimamente il trend è cambiato, e i risultati di questa stagione ne sono un po’ la dimostrazione. I giallorossi hanno perso la prima sfida 1-2 contro l’Empoli, salvo poi riprendersi con l’arrivo di Juric, il quale è riuscito a vincere contro Udinese e Venezia. Nell’ultima partita è invece arrivata l’Inter, che ha battuto Pellegrini e compagni 0-1. L’obiettivo dei capitolini è quello di riottenere forza dai propri tifosi già a partire dalla partita di oggi.

I numeri del Torino in trasferta

Dal canto suo, il Torino è partito molto bene in trasferta salvo poi calare a livello di risultati. I granata hanno aperto il campionato con dei rimpianti, pareggiando 2-2 contro il Milan sprecando un doppio vantaggio, e hanno proseguito vincendo a Verona e a Venezia. Dopo, invece, sono arrivate due sconfitte: a San Siro contro l’Inter e a Cagliari. Due buone prestazioni in entrambi i casi, ma i ragazzi di Vanoli sono comunque tornati a casa con 0 il bottino vuoto. Già da stasera, oltre a ricevere complimenti per il gioco espresso, l’allenatore vuole tornare a guadagnare punti.