Con gli addii di Pobega e Mandragora, Juric ha perso chili e centimetri in mezzo al campo: Adopo è l’unico centrocampista muscolare al Torino

Michel Adopo lo scorso anno è stato uno dei perni del centrocampo della Viterbese con cui, dopo i playout, ha conquistato la salvezza in serie C. Molto probabilmente neppure lui in quel momento credeva di poter avere davvero l’occasione di giocarsi le sue carte in serie A nel Torino: l’emergenza in difesa alla prima giornata, gli addi di Tommaso Pobega e Rolando Mandragora, stanno invece permettendo all’ex Primavera di costruirsi la sua chance alla corte di Ivan Juric. Contro il Monza ha esordito da titolare in serie A, ben figurando in un ruolo non suo come quello di difensore centrale, a Napoli è entrato nel secondo tempo, con il compito di fare da filtro in mezzo al campo e fa valere la sua fisicità.

Al Torino nessun centrocampista ha le caratteristiche fisiche di Adopo

Quello del Torino è un centrocampo più tecnico che fisico, costruito con giocatori come Lukic, Ricci, Linetty e Ilkhan capaci di dare un ottimo contributo in fase di costruzione ma, in particolare gli ultimi due, con caratteristiche fisiche che non li aiutano quando c’è da lottare. E proprio da un punto di vista fisico un altro giocatore con le caratteristiche di Adopo nel Torino non c’è: il francese è alto 1,87 metri, sa farsi valere nei duelli aerei e nei contrasti, in attesa di capire se nel mercato di gennaio arriveranno rinforzi in mezzo al campo per Juric, l’ex Primavera può giocarsi le proprie carte per ritagliarsi un ruolo sempre più importanti nelle rotazioni e mostrare quelle che sono le sue qualità in mezzo al campo. Contro il Napoli il tecnico croato ha dimostrato di tenerlo in considerazione, tocca ad Adopo convincerlo a concorderai sempre più spazio.