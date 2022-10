Pjaca è stato uno dei primi rinforzi avuti a disposizione da Juric un anno fa. A giugno non è stato riscattato e ora sarà avversario del Toro

Un anno fa, il primo vero rinforzo arrivato dal mercato per Ivan Juric fu Marko Pjaca. In ordine di tempo prima del croato approdarono in granata Etrit Berisha e Magnus Warmign, il portiere però per svolgere il ruolo di dodicesimo alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic (anche se nella seconda parte di stagione ha scalzato l’estremo difensore serbo), il secondo invece non si è rivelato affatto pronto per un campionato come la serie A e ora sta facendo fatica a imporsi nella seconda serie tedesca. Pjaca arrivò su esplicita richiesta dello stesso Juric, che ci mise lo zampino per il buon esito della trattativa: l’accordo con la Juventus fu trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma a giugno in casa granata si è scelto di non esercitare l’opzione e di far tornare alla base l’attaccante esterno, dopo un campionato in cui ha realizzato 3 gol nelle 24 presenze collezionate.

Pjaca torna a Torino

“E’ stata una scelta tecnica” ha poi spiegato il dt Davide Vagnati in conferenza stampa, parlando proprio del mancato riscatto del calciatore croato. A incidere sulla decisione finale ci fu un rendimento nella seconda parte di campionato inferiore a quello del girone di andata e qualche problema fisico di troppo. Pjaca ad agosto ha scelto Empoli come piazza per rilanciarsi e dimostrare di poter essere ancora un giocatore importante, capace di dire la sua con un ruolo da protagonista in serie A: domenica tornerà a Torino ma da avversario, con il desiderio magari di prendersi qualche rivincita e di dimostrare che alla squadra granata avrebbe potuto fare ancora comodo averlo.