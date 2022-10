Contro l’Empoli il tecnico croato sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna, in panchina ci sarà ancora una volta Matteo Paro

In casa Torino avranno tirato un sospiro di sollievo un po’ tutti, ieri, alla notizia che Ivan Juric dovrà saltare solamente la partita contro l’Empoli ma ci sarà nel derby. Prima di pensare alla Juventus è però necessario tornare a fare punti contro la formazione toscana e toccherà a Matteo Paro guidare dalla panchina granata per la terza volta in questo inizio di stagione. Aveva infatti sostituito Juric (in quel caso costretto al riposo da una polmonite) anche contro il Lecce e poi contro l’Inter: vittoria per 1-0 nel primo caso, sconfitta con lo stesso risultato nel seconda.

Torino, per Paro con l’Empoli sarà la terza partita da primo allenatore

“Quanto peserà la mia assenza? Non penso pesi” aveva dichiarato Juric nella conferenza stampa del Maradona, dopo il ko di Napoli: un attestato di stima e fiducia verso il suo fedele vice, compagno di avventura che ha voluto con sé al Torino dopo che con Paro aveva lavorato insieme al Genoa prima e al Verona poi. Il tecnico croato domenica guarderà la partita dall’alto, dagli spalti dell’Olimpico Grande Torino, sperando di ricevere risposte convincenti dalla squadra, reduce da tre sconfitte consecutive e che ha bisogno di ritornare a fare punti anche per arrivare al derby più serena.

A infondere carica da bordo campo contro la Juventus ci sarà poi nuovamente Juric ma prima toccherà a Paro dimostrare, ancora una volta, di sapersela cavare anche da solo, con un aiuto solamente da lontano del tecnico croato. Un inizio di stagione dovendo interpretare un ruolo da protagonista assoluto nel Torino il vice di Juric non lo avrebbe mai immaginato.