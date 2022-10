Il rientro del russo, la condizione in netto miglioramento del serbo, l’imprescindibilità del croato: ma le maglie sono soltanto due

Ora che Miranchuk è tornato a disposizione dopo 40 giorni le gerarchie sono tutte da riscrivere. A Monza era stato l’ex Atalanta a scendere in campo con Radonjic: il serbo era quello più in condizione, mentre Vlasic doveva ancora ambientarsi. Ci ha messo poco il croato perché dopo un tempo di assestamento al debutto di campionato e dopo altri novanta minuti con la Lazio, ha iniziato a prenderci la mano, a segnare (tre reti di fila) e a convincere. Questo ha fatto in modo di sopperire al calo di Radonjic, che ha mostrato tuttavia contro il Napoli quanto sia importante per lui recuperare tra una partita e l’altra. Nel frattempo ecco di nuovo Miranchuk: insomma, ora Juric dovrà valutare di partita in partita come far rendere al meglio questi tre giocatori.

Niente più esperimenti

Uno starà certamente fuori, a meno di strani esperimenti che però finora non sono riusciti (come contro il Sassuolo, quando Juric aveva scelto tre trequartisti lasciando fuori la punta). Si profila dunque un ballottaggio a tre dove è lecito pensare che il minutaggio di Radonjic sia più basso di quello dei due compagni, così da sfruttarlo al meglio senza costringerlo agli straordinari.

Cinque gol dai trequartisti

Finora è proprio questo il reparto che ha fornito più gol. Sette le reti in otto partite, due di Sanabria, le altre cinque da dividere tra Miranchuk e Radonjic, una a testa, e Vlasic, che è a quota 3. Fondamentale che un reparto che ha garantito quei pochissimi gol messi a segno continui a rendere al meglio.