Una stagione che sarebbe potuta diventare quella della redenzione, ma che si è trasformata in una bocciatura: Adopo non vede più il campo

È davvero incredibile pensare a come una stagione possa svoltare in un singolo attimo, in un episodio. Lo si può chiedere a Michel Adopo, centrocampista granata che in una serata avrebbe potuto cambiare la propria stagione. È la sera dell’11 gennaio quando il centrocampista francese, nella sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Toro, mette in rete una palla arrivata da destra al minuto 114 facendo esplodere di gioia il settore ospiti. Risultato di 0-1 e granata ai quarti di finale di Coppa dopo aver battuto i rossoneri. Il francese, che fino all’anno prima giocava in Serie C, diventa l’eroe di una tifoseria che lo acclama, immaginando la propria stagione decollare. Così, però, non sarà del tutto.

Dal gol decisivo alle bocciature: Adopo non gioca più

Quella che poteva essere una super stagione, però, non è proprio decollata. Sliding doors, si dice, ma questa volta in senso negativo. Basti pensare che dopo la partita di San Siro il giovane centrocampista francese ha messo insieme 150 minuti, giocando 4 partite sulle 12 disponibili. Col Milan, in campionato, Juric lo schiera titolare. Lo avrebbe anche confermato se la settimana successiva un problema al ginocchio non avesse fatto fermare il francese. Proprio da lì ecco che Linetty sfodera una serie di prestazioni convincenti, tanto da rendere indispensabile il polacco, anche di fronte a due titolari come Ilic e Ricci. L’agente del calciatore non ha perso l’occasione per sottolineare la carenza del minutaggio, scatenando la rabbia del tecnico croato il quale ha specificato che nel momento di ascesa il centrocampista si è fatto male, rimanendo indietro rispetto ai compagni. Il contratto del francese scade a fine stagione e il rinnovo non sembra una priorità per la società; quella che poteva essere una grande esperienza al Toro, allora, potrebbe interrompersi addirittura a giugno.