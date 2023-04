I biglietti per Torino-Monza, 34esima giornata di Serie A, in programma il 7 maggio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino

A partire dalle 16 di domenica 24 Aprile saranno in vendita i biglietti per Torino-Monza, la gara sarà valida per la 34esima giornata di Serie A. La partita sarà disputata il 7 maggio alle 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. I biglietti sono acquistabili sul sito torinofc.vivaticket.it, in biglietteria allo stadio e in tutti i punti vendita affiliati a Vivaticket.

Torino-Monza i prezzi dei biglietti

20 euro in Curva Maratona (5 per gli under 16), 20 euro in curva Primavera, 25 euro nei Distinti Granata (10 per gli under 16), 30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli under 16), 70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli under 16) e 180 euro in Tribuna Grande (90 euro per gli under 16). Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni.