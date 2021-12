Per maggiore trasparenza ed apertura, l’AIA pensa ad un canale dedicato agli arbitri, in cui interverrà Gianluca Rocchi

Tra gli argomenti più discussi, resta nell’occhio del ciclone la questione arbitri. Nonostante l’ausilio del VAR, sono diversi gli episodi che destano dubbi e proteste. Per ridurre le polemiche, è in cantiere un progetto che prevede la nascita di un canale TV o web dedicato sul quale trasmettere video e programmi in cui verranno trattati gli episodi più discussi. Il canale sarà di proprietà della Federcalcio e permetterà così all’AIA di confrontarsi anche con l’esterno. Sarà l’ex direttore di gara Gianluca Rocchi ad intervenire con una cadenza fissa ancora da stabilire. La soluzione degli arbitri in video invece potrebbe prendere il via già da gennaio.