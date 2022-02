Durante l’assenza di Ola Aina, occupato con la nazionale nigeriana in Coppa d’Africa, Vojvoda è riuscito a soffiare il posto all’ex-Chelsea

Spesso titolare sulla fascia sinistra nella prima parte di stagione, complici anche le assenze di Cristian Ansaldi, dopo lo stop natalizio e la Coppa d’Africa Ola Aina, tornando a Torino ha trovato il suo posto sull’out mancino occupato da Vojvoda. L’assenza del numero 34 e i problemi fisici dell’esterno argentino avevano costretto il tecnico granata a schierare spesso il numero 27 kossovano come esterno sinistro di centrocampo, nonostante la sua posizione naturale sia sulla destra. A sorpresa però Vojvoda si è ambientato bene in un ruolo non suo, pur dovendo giocare con il piede opposto, infatti il piede preferito del 27 granata è il destro. E Aina? Contro Udinese, Venezia e Juventus non ha giocato neppure un minuto.

Torino, l’exploit di Vojvoda

Nella prima parte di stagione Vojvoda si era ritagliato qualche spazio spesso entrando a gara in corso, ma dopo la non convocazione con l’Inter, ha iniziato ad essere titolare e nelle prime 3 partite dopo la sosta invernale è stato decisivo, infatti contro Fiorentina e Sampdoria è stato proprio lui ha mettere in area i cross che hanno portato al gol che ha sbloccato la gara contro la Fiorentina e quello che ha portato al momentaneo pareggio contro la Sampdoria. Anche nella sfida contro il Sassuolo con un cross aveva servito Singo che alzando ancora il pallone di testa aveva consegnato a Sanabria l’assist per firmare il momentaneo vantaggio. Contro Udinese e Venezia il numero 27, ancora titolare, non è riuscito ad incidere come nelle gare precedenti, nell’ultima sfida invece ha avuto un ruolo importante infatti, oltre a mettere in difficoltà la difesa juventina, in occasione del gol del pareggio granata Vojvoda è riuscito con la sua presenza a far rallentare Cuadrado consentendo così a Brekalo di crossare con più facilità.

Vojvoda, Ansaldi e Aina

Se già in precedenza c’era il ballottaggio con Ansaldi per un posto da titolare a sinistra ora si è aggiunto anche Vojvoda, netto favorito rispetto agli altri due, sarà quindi molto difficile per Aina trovare spazi, anche solo a partita in corso, infatti come fatto vedere anche nel derby, il primo nelle gerarchie di Juric, dopo Vojvoda e Singo, è Ansaldi. Insomma, per Aina potrebbe essere una mezza stagione piena di panchine, infatti a destra Singo è uno dei titolari inamovibili del tecnico croato; il ragazzo d’altra parte lo sta ripagando con ottime prestazioni, gol e assist (3 gol e 4 assist). La fascia sinistra invece è contesa tra Ansaldi e Vojvoda, con il numero 27 sicuramente avvantaggiato rispetto all’argentino. Anche nel mercato invernale, l’arrivo di Fares aveva fatto capire che Juric non era più di tanto soddisfatto dell’operato del suo numero 34, tuttavia il grave infortuio di quest’ultimo ha aperto le porte della titolarità ad una sorpresa di questa seconda metà di stagione: Merigm Vojvoda.