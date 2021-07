Ola Aina dopo la parentesi al Fulham è tornato al Toro mettendosi subito a disposizione di Juric, il giocatore sta convincendo

Ola Aina dopo una parentesi positiva al Fulham, nonostante il club inglese sia retrocesso in Championship, ha voglia di continuare a vestire la maglia del Toro. Il giocatore sta stupendo Juric in positivo sul campo attraverso tanta corsa e sudore. Ma anche altre qualità sono state messe in mostra dal numero 34 del Toro, come l’ottima lettura dei movimenti che gli vengono richiesti dal tecnico croato. Juric già durante la conferenza stampa di presentazione aveva voluto confermare Ola Aina con la curiosità pian piano di conoscere meglio il giocatore. Infatti il neo allenatore granata aveva dichiarato: “Al Toro c’è una buona base, non serve fare una rivoluzione, tra i giocatori da ripartire metto dentro anche Singo, Vojvoda e Aina”.

Ola Aina: buona la prova nella prima amichevole

Ola Aina ha fatto molto bene anche nella prima amichevole stagionale del Toro contro l’Obermais Merano. Il giocatore ex Chelsea è sceso in campo dal 1’ minuto nel ruolo di terzino sinistro preferito ad Ansaldi, con l’argentino che poi è entrato nel secondo tempo e anche lui ha portato a casa una buona prestazione. Ola Aina è riuscito a trovare la via del gol, segnando al 19’ minuto del primo tempo la rete del momento 3-0. Una prova che ha soddisfatto Juric, che ora si gode un’Ola Aina rigenerato. Il giocatore nigeriano fin dai primi giorni di lavoro a Santa Cristina è partito con il piede giusto e sicuramente non si vuole fermare, ci saranno altre amichevoli nelle quale il giocatore ex Fulham potrà continuare a stupire in positivo.

Juric sempre pronto a spronare Ola Aina

La scorsa stagione il numero 34 del Toro lasció il club granata destinazione Inghilterra in prestito dopo l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina granata. Ora Ola Aina sta crescendo molto, Juric lo sprona molto. Lo ha fatto anche durante l’amichevole vinta 11-0 dai granata e continuerà a farlo perché il giocatore gli sta piacendo e non poco. Infine bisogna sicuramente segnalare anche che il nigeriano oltre agli incitamenti si porta a casa spesso dei complimenti da parte di Juric che lo reputa un giocatore molto importante sul quale poter contare in vista della prossima stagione.