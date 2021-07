Stojkovic ha raggiunto il Toro a Santa Cristina in Val Gardena, il trequartista serbo da domani inizierà il lavoro agli ordini di Juric

Dennis Stojkovic ha raggiunto il ritiro del Toro a Santa Cristina in Val Gardena. Il trequartista serbo classe 2002, svincolatosi qualche giorno fa dal Partizan Belgrado, è tornato a sorpresa all’ombra della Mole. Dopo aver svolto il 14 luglio le visite mediche, Stojkovic ha da pochi minuti raggiunto Baselli e compagni. Da domani inizierà a lavorare in campo sotto la guida e gli occhi vigli di Ivan Juric. Il giocatore serbo vorrà dimostrare le sue qualità e giocarsi tutte le sue carte per conquistare il tecnico croato.