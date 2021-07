La squadra di Juric, dopo il lavoro di scarico in piscina, per pranzo ha fatto una grigliata al centro sportivo Mulin da Coi

Il Toro questa mattina dopo aver svolto un lavoro in piscina si è recato al centro sportivo Mulin da Coi, non per lavorare sul campo ma per una grigliata. Un modo per staccare dopo giorni intensi di lavoro e un momento utile per fortificare lo spirito di gruppo. Ansaldi ha pubblicato come storia su Instagram la foto che ritrae il gruppo a pranzo. L’argentino ha anche scritto: “Grigliata con i ragazzi. Forza Toro… sempre”.