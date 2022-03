La Nigeria doveva vincere per ottenere il pass per il Qatar ma non è andata oltre l’1-1 con il Ghana: Aina in campo per 90 minuti

Dopo Andrea Belotti e David Zima, anche Ola Aina è stato costretto a dire addio al sogno di partecipare al Mondiale in Qatar. Alla sua Nigeria serviva una vittoria nel ritorno dei playoff contro il Ghana invece le Super Aquile non sono riuscite ad andare oltre all’1-1 dicendo addio al sogno di partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Il terzino del Torino ha giocato per tutti i 90 minuti. Nei prossimi giorni rientrerà alla base per tornare a lavorare con Ivan Juric.