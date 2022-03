Singo è lo specchio della flessione del Toro di Juric: l’ultimo suo gol coincide con l’ultima vittoria dei granata

Il calo del Torino in questa seconda parte di stagione è andato di pari passo a quello di Wilfried Singo. Non è un gran momento per il terzino ivoriano, sia sul piano delle prestazioni che da un punto di vista fisico. Non si può parlare di caso, quando l’ultimo successo del Torino risale infatti all’ultima volta in cui Singo ha messo lo zampino in zona gol. E’ dal 15 gennaio che i granata non raccolgono i tre punti. Singo ha poi servito due assist contro Sassuolo e Venezia, ma ad emergere sono state perlopiù prestazioni incolore che, in molti casi, hanno sottolineato un periodo di scarsa lucidità. Tornato per problemi fisici dalla Nazionale, ora è di nuovo a disposizione.

Fuori dalla Nazionale per problemi fisici

Dopo lo stop della Serie A, l’ivoriano ha poi anche dovuto dare forfait alla propria nazionale. Nulla di grave: un semplice problema fisico che lo ha costretto però a rinunciare alle due amichevoli prestigiose con Francia e Inghilterra. Allarme rientrato: Singo ha preso parte alla partitella di ieri, allenandosi col resto del gruppo, pronto a tornare protagonista già a Salerno, nella sfida alla squadra di Nicola in programma sabato.

Serve il Singo dell’andata

Servirà però un altro Singo. Quello che nel girone d’andata rappresentava un fattore non da poco sia in fase offensiva che difensiva nella formazione di Juric e su cui hanno messo gli occhi squadre di grande blasone internazionale.