Brekalo è atteso a Torino dopo essere tornato negativo al Covid. Il numero 14 granata dovrà sottoporsi ad un altro tampone

Il Torino è in attesa in queste ore del rientro di Josip Brekalo nel capoluogo piemontese dopo essere tornato negativo al Covid e aver passato la quarantena nella sua abitazione a Zagabria. Il Covid aveva costretto il trequartista croato a saltare due amichevoli con la sua Nazionale. Il numero 14 del Toro ora dovrà sottoporsi ad un altro tampone (molecolare) e solo se verrà confermata la negatività potrà fare le visite mediche di idoneità. È una corsa contro il tempo quella di Brekalo, che spera di tornare arruolabile per la partita contro la Salernitana. Anche Ivan Juric spera di riavere a disposizione il giocatore ex Wolfsburg per la partita contro la squadra guidata da Davide Nicola. Brekalo potrebbe rappresentare un’ottima pedina, soprattutto di qualità, per il match contro la Salernitana. Una partita molto importante per entrambe le squadre, dove il Toro andrà a caccia della vittoria che manca ormai da troppo tempo, ovvero da metà gennaio, quando i granata si imposero a Marassi contro la Sampdoria.