Nel match dell’Italia contro la Turchia Andrea Belotti ha trovato spazio solo nel finale: è entrato in campo all’88’ minuto

L’Italia, dopo la cocente sconfitta contro la Macedonia del Nord che è costata agli Azzurri la non qualificazione ai prossimi Mondiali, ha vinto 3 a 2 contro la Turchia grazie al gol siglato da Bryan Cristante e alla doppietta messa a segno da Giacomo Raspadori. Andrea Belotti dopo non essere stato convocato per la partita contro la Macedonia del Nord, dove si è dovuto accomodare nella tribuna dello Stadio Renzo Barbera che il Gallo conosce molto bene avendo indossato la maglia del Palermo, contro la Turchia è entrato a gara in corso, per essere più precisi solo all’88’ minuto al posto di Gianluca Scamacca. Belotti nei pochi minuti in cui è sceso in campo non è riuscito a incidere. Belotti vorrà, senza alcuna ombra di dubbio, essere tra i protagonisti della ripartenza dell’Italia, del nuovo ciclo azzurro al quale il CT Mancini spera di aver dato inizio a partire dalla vittoria ottenuta contro la Turchia. Anche se i primi segnali non sono stati incoraggianti.

Belotti vuole un gran finale di stagione anche per… la Nazionale

Belotti, se vorrà conquistare sempre di più Mancini, dovrà fare bene nel finale di stagione con addosso la maglia del Toro. Anche per questo motivo il capitano della squadra granata, dopo gli impegni con la Nazionale, ora ha in testa solo la partita contro la Salernitana. Un match che sarà estremamente importante per il Toro che non vince dal 15 gennaio, quando Belotti e compagni si imposero a Marassi sulla Sampdoria. Già contro la squadra di Davide Nicola Belotti vorrà tornare a trovare la via del gol, anche per mandare un segnale lampante a Mancini e anche alla folta concorrenza contro la quale il 9 granata si dovrà scontrare per conquistare un posto in azzurro.