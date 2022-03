Dal suo esordio in Serie A, al rapporto con Juric e Pellegri, passando per la sua visita a Superga: Mandragora si racconta

Rolando Mandragora ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Torino Channel nella quale si è raccontato parlando di Scampia, dei suoi primi provini e del suo esordio in Serie A. In merito il numero 38 del Toro ha dichiarato: “A Scampia c’è brava gente e c’è gente che lavora. Mi ha portato dove sono, io continuerò sempre a difenderlo dalle voci che girano sul suo conto. I miei primi provini? Ho ricevuto tanti no. Ho girato l’Italia. Alla fine il provino col Genoa, che poi è stata la squadra che mi ha preso, è stato uno degli ultimi, a giugno, poco prima degli esami di terza media. A Genova ho trovato un secondo papà, Marco Pellegri (attuale team manager del Toro, ndr). Non è facile lasciare casa a 14 anni – ha proseguito Mandragora – la mamma e il papà faticavano a lasciarmi andare. C’era la possibilità anche di restare a Napoli, ma ho preferito andare via per provare un’esperienza diversa. Marco è stato importante per me e per tutti i ragazzi del convitto, ci tengo a ringraziarlo in pubblico. L’esordio in A contro la Juventus? E’ stata una grande emozione, mi ricordo ogni momento, lo stadio pieno. Bertolacci e Rincon, i miei compagni a centrocampo, mi hanno dato una grande mano”.

Mandragora: ”Juric ci sta dando molto e noi continuiamo a seguirlo”

Mandragora poi si è soffermato a parlare di Ivan Juric, spendendo parole al miele per il tecnico croato e parlando dell’ambiente che lo circonda. Anche in questo caso ha usato parole che faranno sicuramente molto piacere ai tifosi del Toro, soprattutto perché il centrocampista granata ha anche raccontato la sua visita a Superga. Queste le parole di Mandragora: “Juric è un allenatore molto attento al dettaglio, cura tutti gli aspetti, quello mentale, quello tecnico e tattico. Ci sta dando molto, noi siamo carichi e continuiamo a seguirlo. Forse l’impegno che metto la domenica è entrato nel cuore dei tifosi. L’ambiente mi piace, è caldo, è familiare, è un ambiente che può ambire a grandi palcoscenici. A Superga sono stato per conto mio, volevo toccare con mano le sensazioni che si provano. Ho trovato un clima surreale ed emozionante, è stato molto toccante.”