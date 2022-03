Dopo l’errore ai danni del Toro, Guida rientrerà arbitrando Lecce-Frosinone mentre Massa farà il quarto uomo in Atalanta-Napoli

Sono trascorsi tre giorni da quando è stato svelato l’audio della conversazione tra l’arbitro Guida e il Var Massa, in seguito all’episodio del contatto tra Belotti e Ranocchia dove clamorosamente non è stato concesso un rigore al Torino. I due arbitri hanno commesso un grave errore, soprattutto Massa che, dopo la revisione dell’azione al monitor ha detto a Guida: “È palla! Palla! Sì, vai avanti. Aspetta, fammi vedere… sì, ti confermo palla. Prima palla, poi piede”. Nonostante questo sbaglio che ha fatto discutere molto, l’AIA ha messo Massa a fare il quarto uomo nel match Atalanta-Napoli, una partita importantissima per quanto riguarda la corsa scudetto. Mentre Guida, dopo l’errore in Torino-Inter, tornerà arbitrando una partita molto delicata tra due squadre di Serie B che stanno lottando per andare in A ovvero Lecce-Frosinone, con i pugliesi che occupano il quarto posto in classifica, mentre i ciociari sono settimi. Una notizia che sicuramente farà infuriare soprattutto i tifosi del Toro che dopo quel grave errore di Massa e Guida si aspettavano tutto un altro trattamento. E non che tornassero, facendo parte della terna arbitrale di due sfide così importanti.