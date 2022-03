Ventura torna sulla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Poi appoggia il CT: “Ok proseguire con Mancini”

L’ex CT dell’Italia Gian Piero Ventura, in una intervista all Corriere della Sera dopo la mancata qualificazione degli Azzurri ai prossimi Mondiali, si è lasciato andare ad uno sfogo personale accusando di essere rimasto solo dopo la partita contro la Svezia, mentre Mancini è ancora sostenuto. L’ex allenatore di Torino e Chievo Verona ha anche evidenziato qualche problematica del calcio italiano. Ventura ha dichiarato: “Ho superato l’eliminazione. Servono riforme, non parole. Mi lasciarono solo dopo la Svezia, ero l’unico colpevole. Mancini fa bene a continuare. Gli ho scritto un messaggio dopo il successo degli Europei, gli ho fatto i complimenti. Gravina dopo la sconfitta a Palermo gli era vicino, gli ha dato sostegno. I gol? Nelle prime quattro squadre di Serie A non c’è nessun attaccante italiano, segno che qualcosa non va. Il calcio italiano si è fermato sul piano delle idee, dopo Gasperini e Sarri non c’è stato molto altro”.