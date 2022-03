Firmò con un azzardo e risollevò il Torino: alla fine Nicola ha regalato una salvezza sudata. E dietro l’addio…

Arrivò seguendo il cuore ma giocando d’azzardo, se n’è andato da seconda scelta, dopo aver solo accarezzato la conferma. Sabato, Davide Nicola troverà il Torino da avversario, affrontandolo con una squadra dal colore granata, la sua Salernitana – ironia della sorte – e confrontandosi, faccia a faccia, con quello che è stato il suo successore designato fin dalle settimane precedenti alla fine dello scorso campionato: Ivan Juric. Stop e passo indietro. È la notte tra il 16 e il 17 gennaio: Urbano Cairo, dopo lo 0-0 contro lo Spezia, conferma a mezza bocca Giampaolo. Poi ci ripensa. Il presidente del Toro fa una chiamata esplorativa a Moreno Longo, cacciato qualche mese prima dopo aver raggiunto la salvezza, poi cala la carta di un altro ex giocatore: Nicola corre al Filadelfia, il 18 gennaio assiste dagli spalti all’allenamento della squadra, poi firma il contratto dopo aver risolto l’accordo ancora in essere con il Genoa.

Verso Salernitana-Torino: Nicola sfida il recente passato

È una scelta, quella di Nicola, che mette assieme l’affetto per i colori granata e una buona dose di incoscienza. Il tecnico firma per sei mesi accettando una clausola strana: il contratto si rinnoverà solo se manterrà una media di 1,5 punti a partita, quasi un miracolo per una squadra che è al diciottesimo posto con 13 punti raccolti in diciotto partite. Davide arriva e chiede semplicità: pochi principi, tanto lavoro sulle emozioni, per scacciare i fantasmi del passato e iniziare davvero a ragionare con la testa di una piccola che deve salvarsi. “Eravamo una squadra malata”, racconterà poi Sirigu dopo il pari salvezza contro la Lazio. La cura Nicola però funziona, almeno all’inizio: gioca con un 3-5-2 senza ghirigori e trova nuova linfa dagli arrivi invernali di Mandragora e Sanabria.

I punti salvezza anche contro le big

Alla fine, in tutto, vince cinque partite, tra cui quella contro la Roma e ne pareggia nove, compreso il derby. Punti cruciali, ma che permettono solo una salvezza sudata e ammantata d’ansia. Il Toro arriva a giocarsi nel recupero contro la Lazio la possibilità di evitare uno scontro sanguinoso all’ultima giornata contro il Benevento: finisce 0-0 e Immobile sbaglia anche un rigore. Poco importa, perché l’obiettivo è raggiunto.

Nicola, cosa resta dei suoi mesi al Torino?

Nel complesso, l’avventura di Nicola al Torino è stata salvifica ma incompleta. Il tecnico ha avuto il grande merito di risollevare una squadra frastornata richiamandosi alla filosofia Kaizen: pochi obiettivi raggiungibili, migliorandosi piano piano. Ma non ha estirpato del tutto le ombre dai calciatori che aveva a disposizione: lo 0-7 interno contro il Milan e il successivo 4-1 di La Spezia restano lì a dimostrarlo.

Occorreva una rifondazione profonda. Il club, già a fine aprile, settimane prima del raggiungimento della salvezza, aveva scelto di compierla con un altro allenatore. Nicola, di fatto, è diventato solo una seconda scelta, mentre ancora lavorava per risolvere i problemi di un gruppo disastrato. Il Toro voleva Juric in caso di permanenza in A. E così è stato, alla fine.