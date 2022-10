Ola Aina è stato la mossa a sorpresa di Juric contro la formazione toscana, il nigeriano è stato il migliore in campo del Torino

Non ci si aspettava che sarebbe stato schierato da titolare contro l’Empoli, Ola Aina invece non è solamente sceso in campo dal primo minuto ma è stato anche il migliore in campo nel Torino. Ha giocato sulla fascia destra, dovendosela vedere con uno dei più promettenti terzini del campionato come lo è Parisi: il nigeriano ha vinto il duello, costringendo l’avversario sulla difensiva e riuscendo anche spesso a mettere cross dentro l’area avversario, nel primo tempo ha servito un ottimo pallone per Sanabria che il paraguaiano non è riuscito a sfruttare.

Torino: Aina si candida per il derby

Aina non giocava titolare dalla partita contro l’Atalanta, quando invece fu uno dei peggiori della formazione granata oltre che autore del fallo da rigore su Soppy. Quello che si è visto contro l’Empoli era un giocatore completamente diverso rispetto a quello di Bergamo, ancora una volta il terzino nigeriano ha dimostrato di trovarsi probabilmente più a suo agio quando deve giocare sulla fascia destra anziché su quella sinistra.

Con Singo che non sta attraversando un buon momento di forma, questo Aina può essere una soluzione alternativa sulla fascia destra, considerando anche che a sinistra è tornato Vojvoda e c’è anche Lazaro che può giocare su quella corsia. La buona prestazione del terzino nigeriano lo candida ora a possibile titolare nella partita di sabato contro la Juventus.