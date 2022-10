Mai schierato contro una big Perr Schuurs, che però è in ballottaggio con chi, come Buongiorno, gode della fiducia di Juric

Buongiorno e Schuurs: quasi sempre in ballottaggio – ma hanno giocato pure insieme – per un posto al centro della difesa. E mai come nella settimana del derby è un dualismo che cresce e che si rinnova. Dopo due partite così così Buongiorno contro l’Empoli ha ceduto il posto all’olandese: non è stata giornata di straordinari contro i toscani ma Schuurs ha comunque raccolto applausi, specie quando partendo dalla sua area è uscito palla al piede arrivando a quella opposta. Sia Juric che Paro, il primo parlando dei progressi dell’ex Ajax e il secondo sottolineando la buona prova dell’olandese, hanno confermato quanto il giocatore sia cresciuto rispetto a due mesi fa ma pure quando ancora in piccoli dettagli debba migliorare. Un lavoro specifico quello dello staff, su una base decisamente buona.

Buongiorno, qualche errore di troppo

E Buongiorno? Nelle occasioni in cui è sceso in campo ha racconto a volte complimenti (per esempio contro la Lazio oppure dopo San Siro), ma pure qualche critica. L’errore col Sassuolo allo scadere, valso la sconfitta, poi la prestazione – sua e della difesa – da incubo nel primo tempo del Maradona. Juric si fida del classe ’99, tanto che il giocatore cresciuto nel vivaio ha guidato la difesa nei match contro le big. Al contrario di Schuurs, atteso anche da una prova contro una grande, un modo per testarsi e mettersi alla prova dopo settimane di apprendistato.

Buongiorno-Schuurs: chi gioca?

Resta questo il ballottaggio della retroguardia. Da una parte un Buongiorno che l’allenatore ha responsabilizzato dopo la partenza d Bremer, dall’altra un giocatore come Schuurs che per quel poco che ancora abbiamo visto meriterebbe una chance contro la Juve. La palla passa a Juric.