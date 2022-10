Scontato il turno di squalifica, Ivan Juric sabato contro i bianconeri sarà nuovamente al suo posto a bordo campo

La rabbia per i due punti persi per strada contro l’Empoli forse Ivan Juric non l’ha ancora smaltita del tutto, da domenica nella sua testa c’è però anche un altro pensiero: battere la Juventus. E sabato, per il derby, l’allenatore croato potrà essere di nuovo al suo posto in panchina, non costretto a guardare la gara dalla tribuna come successo contro la squadra toscana, per via di quel cartellino rosso ricevuto a Napoli. Per qualsiasi allenatore stare lontano dalla propria squadra è una sofferenza, specialmente se poi in campo le cose non vanno come dovrebbero, come accaduto per l’appunto contro l’Empoli, possiamo solamente immaginare quindi cosa siano stati i 90 minuti di domenica per Juric: il suo Torino ha sì dominato gli avversari sul piano del gioco ma non è riuscito a finalizzare quanto costruito e si è ritrovato ad agguantare il pareggio solo al 90′.

Torino, Juric un valore aggiunto a bordocampo

La preparazione della partita contro la Juventus è iniziata proprio dagli errori commessi contro l’Empoli: Juric ha visto e rivisto le immagini della partita, analizzato cosa non ha funzionato e in questi giorni al Filadelfia proverà a porre rimedio alle lacune in fase offensiva, cercando una soluzione ai problemi in fase realizzativa. In questo avvio di stagione il tecnico croato, per motivi differenti, è stato costretto già tre volte a lasciare il proprio posto in panchina la vice Mattia Paro: sia contro l’Empoli, che in precedenza contro il Lecce e contro l’Inter, la squadra ha mostrato maturità sul piano caratteriale (fatta eccezione per le disattenzione pagate sempre a carissimo prezzo) dimostrando di non aver necessario bisogno del proprio tecnico per interpretare nel modo giusto la gara. Certo è, senza voler togliere nulla a Paro, che la presenza di un tecnico carismatico come Juric a bordo campo potrà essere un valore aggiuntivo in una partita particolare come il derby, una partita da vincere sempre e comunque.