Era da ben otto anni che il Toro non faceva così tanta fatica a trovare la via del gol, Juric deve risolvere questo problema

Il Toro, dopo aver collezionato 3 sconfitte di fila rimediate contro Inter, Sassuolo e Napoli, ha in parte rialzato la testa riuscendo a tornare ad ottenere un risultato positivo, anche se ha un po’ un retrogusto di sconfitta, contro l’Empoli. Ma al di là dei risultati, un aspetto che riguarda i granata e che rappresenta un grosso problema è il fatto che gli uomini di Ivan Juric, soprattutto gli attaccanti, fanno una grandissima fatica a trovare la via del gol. Basti pensare che il Toro dopo 9 giornate ha segnato 8 reti. Solamente quattro squadre del massimo campionato italiano hanno segnato meno gol fino ad ora, e questi club sono la Fiorentina, la Cremonese, lo Spezia e la Sampdoria. Un altro dato significativo è il fatto che solo nella stagione 2014-2015 il Toro aveva realizzato meno gol dopo nove giornate di Serie A. Per essere più precisi, un gol in meno rispetto a quelli segnati nel campionato in corso. In quella stagione a guidare il Toro c’era Gian Piero Ventura e solamente un giocatore presente in quel periodo veste ancora la maglia granata, ovvero Simone Edera.

Pellegri e Sanabria: nel mirino c’è il derby per cercare una svolta

Juric è già al lavoro per cercare di risolvere il problema dei gol e degli attaccanti che segnano troppo poco. L’ex tecnico dell’Hellas Verona spera in una svolta già sabato pomeriggio nel derby della Mole, anche se non sarà affatto semplice. Intanto Pietro Pellegri e Antonio Sanabria continuano a lavorare al Filadelfia per migliorare il loro rendimento e soprattutto il loro feeling con il gol. I due attaccanti del Toro sono pronti a darsi battaglia per cercare di guadagnarsi un posto in campo nel match contro la Juve. Sia per l’attaccante paraguaiano che per quello classe 2001 dare una svolta alla propria stagione nel derby sarebbe davvero stupendo e avrebbe senza alcuna ombra di dubbio un gusto molto speciale. Prima di tutto però c’è da conquistare un posto tra gli undici titolari.