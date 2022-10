Juric tra le scelte che dovrà fare per il derby della Mole è chiamato a scegliere la coppia di esterni alla quale affidarsi

Il derby della Mole si sta avvicinando a passo sempre più spedito e Ivan Juric deve lavorare duramente con i suoi giocatori per correggere diversi aspetti in vista della sfida contro i bianconeri. Oltre alle modifiche che il tecnico granata dovrà apportare, ovviamente ci saranno da fare le scelte tecniche. Come esterni l’ex tecnico dell’Hellas Verona dovrà scegliere due giocatori tra Mergim Vojovda, Ola Aina, Wilfred Singo e Valentino Lazaro. Intanto i quattro esterni granata sono pronti a darsi battaglia in allenamento tra le mura del Filadelfia per cercare di andare alla conquista di una maglia da titolare nel match contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Juric dovrà dunque decidere tra quattro esterni che hanno tanta voglia di essere protagonisti in questa stagione e che hanno caratteristiche molto diverse tra loro, ma sono tutti e quattro giocatori con delle qualità. Qualità sulle quali il tecnico croato sta lavorando per perfezionarle. Adesso il focus è rivolto unicamente al derby della Mole, partita che i granata non vorranno e non potranno sbagliare, e i quattro esterni granata sanno benissimo che Juirc, come ha ribadito proprio la scorsa settimana, sceglierà chi schierare in campo in base a quello che vedrà durante gli allenamenti.

Le prestazioni rimediate da Ola Aina e Lazaro contro l’Empoli

Nella partita contro l’Empoli Juric ha deciso di puntare sulla coppia di esterni Ola Aina-Lazaro e la scelta dell’allenatore del Toro si è poi rivelata azzeccata, in quanto sia il numero 34 granata che il giocatore ex Inter hanno rimediato una prestazione positiva. O meglio, Ola Aina è risultato il migliore in campo. Infatti il terzino nigeriano, che non giocava titolare da più di un mese, ha rimediato un’ottima prova sulla fascia destra, riuscendo a servire diversi ottimi assist ai suoi compagni. Per questo Ola Aina dovrebbe essere confermato e giocare anche contro la Juve, con la speranza che il difensore ex Chelsea riesca a collezionare un’altra prestazione positiva.