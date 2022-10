Per la prima volta in questa stagione il Torino non ha perso dopo essere passato in svantaggio: non era mai accaduto

Contro l’Empoli, per la mole di gioco costruita e per le occasioni create, l’1-1 ha un sapore amaro: non c’è dubbio che il Torino meritasse di più, che alla fine abbia perso altri due punti per non essere riuscito a concretizzare le varie palle-gol avute. Ma per come si era messa la partita, il pareggio può essere considerato anche come un punto guadagnato: al 90′ i toscano erano in vantaggio per 1-0 e la porta di Vicario sembrava essere stregata. Poi è arrivata l’incredibile carambola, con il pallone rinviato da Luperto che ha sbattuto addosso a Lukic prima di terminare la sua corsa in fondo alla rete.

Torino, la prima rimonta in campionato

E’ la prima volta in questo campionato che il Torino riesce a recuperare una situazione di svantaggio: contro Atalanta, Inter, Sassuolo e Napoli, dopo aver incassato la prima rete avversaria, la squadra granata non era mai riuscita a rimettere a posto le cose e a portare a casa almeno un punto. L’altro dato positivo su Torino-Empoli riguarda i gol al 90′: sono tanti, troppi, quelli incassati in zona Cesarini e ancora di più i punti persi nei minuti finali delle partite, contro la formazione toscana è invece finalmente arrivato un gol decisivo del Torino proprio a partita quasi finita.

Certo tutto questo non toglie il senso di rammarico per le occasioni sprecate per tornare alla vittoria ma possono essere dati importanti per il proseguo della stagione e in vista della prossima importantissima partita: il derby con la Juventus. O almeno si spera sia così.