Dopo il triplice fischio di Fourneau, la Maratona ha chiamato i giocatori: cori e incitamenti in vista della partita contro la Juventus

L’1-1 contro l’Empoli è andato negli archivi molto velocemente, subito dopo il triplice fischio di Fourneau. Da quel momento in poi non c’è tifoso del Toro a cui nella testa non sia balzato, anche solo per un momento, un pensiero: il derby di sabato contro la Juventus. Ci ha pensato sicuramente chi era in Maratona ieri pomeriggio e, non appena la partita è finita, ha chiamato a gran voce i calciatori sotto la Curva. Da quel momento, mentre Rodriguez, Lukic e compagni applaudivano i propri sostenitori, si solo levati al cielo cori di inettamente in vista della partita di sabato, oltre che l’immancabile “Chi non salta bianconero è”.

Paro: “La gente ha apprezzato lo spirito e l’impegno”

“Tutti noi conosciamo l’importanza di questa partita” ha assicurato Perr Schuurs al termine della partita contro l’Empoli. L’appoggio dei tifosi non è mancato durante tutta la partita contro la formazione toscana, nonostante un risultato non positivo la curva ha apprezzato la prestazione della squadra, certamente positiva. “La gente ha apprezzato lo spirito e l’impegno” ha sottolineato Matteo Paro. L’incitamento dei tifosi non mancherà neppure sabato, dove l’obiettivo sarà quello di tornare a quella vittoria nel derby che manca da troppo tempo.