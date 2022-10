Nella formazione titolare dei granata non era presente neanche un calciatore italiano. Solo nella ripresa sono entrati Ricci e Pellegri

C’erano due serbi, un francese, un olandese, uno svizzero, un austriaco, un polacco, un nigeriano, un russo, un croato, un paraguaiano e nessun italiano. No, non è l’inizio di una barzelletta ma è la formazione titolare del Torino nella partita contro l’Empoli. Un undici storico perché per la prima volta dal 1906 la squadra granata è scesa in campo senza neppure un giocatore italiano. Nella ripresa sono poi entrati in campo Samuele Ricci e Pietro Pellegri ad alzare la quota azzurra, mentre sono rimasti in panchina gli altri italiani Alessandro Buongiorno e il terzo portiere Luca Gemello.

Torino, nelle precedenti partite almeno un italiano titolare

Era inevitabile che prima poi accadesse di vedere un Torino tutto straniero, d’altronde mai come quest’anno la quota di calciatori italiani in rosa è stata così bassa. La globalizzazione del calcio ha portato a un sempre maggiore mix culturale all’interno degli spogliatoi di tutte le squadre del mondo e sono già diversi anni che in serie A si vedono scendere in campo formazioni composte da soli calciatori stranieri. Restando in casa Torino, nelle precedenti partite di questo inizio di campionato la quota italiana era stata garantita da Ricci nelle prime gare e da Buongiorno nelle ultime ma per motivi differenti ieri entrambi hanno iniziato la partendo dalla panchina.

Nel primo match tra Torino ed Empoli solo due stranieri

Se ieri undici giocatori su undici nella formazione del Torino erano stranieri, la prima volta in cui la squadra granata ha affrontato l’Empoli (era il 9 settembre del 1984 in una partita di Coppa Italia) di calciatori non italiani nella formazione titolare ce n’erano solamente due: Junior e Schachner, con il primo che segnò anche l’unica rete della partita.