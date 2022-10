200 tifosi granata si sono ritrovati alla riunione degli Stati Generali Granata. “La prima battaglia degli Stati Generali è aprire il Fila”

“Aprite il Filadelfia“: è questo il primo appello lanciato agli Stati Generali Granata dai presenti, organizzatori e tifosi. All’Hotel Gallia di Pianezza si sono ritrovati in circa 200 granata dove, per due ore, si è discusso delle varie problematiche attuali del Torino, uno dei temi più toccati riguarda proprio il Tempio Granata, praticamente inaccessibile ai tifosi e che da due anni e mezzo non ospita nemmeno più le partite di campionato della Primavera.

Beccaria: “Il CdA della Fondazione ha inviato una lettera al Torino per l’apertura del Fila”

“La prima battaglia degli Stati Generali è quella di vedere aperti i cancelli del Filadelfia” ha spiegato Marina Cismondi, vicepresidente dei Resistenti Granata 1906 e tra le organizzatrici dell’evento insieme all’associazione ToroMio, all’Unione Club Granata, al Comitato Difesa del Toro e l’Associazione Memoria Storica Granata.

Sul tema è intervenuto anche Domenico Beccaria, membro anche CdA della Fondazione Filadelfia: “Il problema è che il Torino è contemporaneamente affittuario e proprietario di casa. La Fondazione, di cui fa parte anche il Torino, ha affittato allo stesso Torino. Chi ha le chiavi del Fila è il Torino, è a loro che bisogna chiedere di aprire. Nello scorso CdA della Fondazione abbiamo deliberato di scrivere una lettera al Torino per chiedere di aprire i cancelli. Attendiamo una risposta entro il 15 ottobre, se la risposta sarà negativa o se non ci sarà proprio andremo avanti con questa battaglia sul piano giuridico”.

Nel corso dell’evento sono state presentate anche altre possibili iniziative per mantenere viva la storia del Toro e avvicinare nel nuove generazioni alla squadra granata con un appello all’unità della tifoseria. “Uniti vinciamo, divisi abbiamo già perso” ha sottolineato Maria Rosa Mascheroni, presidente dell’Unione Club Granata. Gli Stati Generali Granata non resteranno un evento unico ma l’obiettivo degli organizzatori è quello di dare seguito a questa prima iniziativa con nuove riunioni.