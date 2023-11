Ola Aina, dopo l’addio al Torino, si trova in Premier League al Nottingham Forest: in Inghilterra ha trovato la sua dimensione

Alcuni giocatori come Singo, a fine stagione hanno deciso di cambiare aria. Altri invece, come Ola Aina, avevano il contratto in scadenza e si sono trovati un’altra squadra. L’esterno nigeriano classe 1996, dopo aver salutato il Torino, ha firmato con il Nottingham Forest in Premier League. Contratto solo di un anno per lui, fino a giugno 2024, ma con opzione di rinnovo per un altro anno. In Inghilterra il giocatore ha trovato la sua dimensione. Per lui 9 presenze finora in campionato, condite da 1 gol, 1 assist e 3 cartellini gialli. Titolare al 67% e 59% di minuti giocati su quelli disponibili. L’allenatore gallese Steve Cooper, crede in lui e lo fa giocare come terzino destro nel suo 4-3-3. Adesso per lui, ci sarà anche la Coppa d’Africa con la sua Nigeria. La squadra è stata costruita per salvarsi e attualmente occupa il 14^ posto in Premier League, con Aina che sta dando il suo contributo.

Aina fa bene in Inghilterra: non è la prima volta

Rispetto all’Italia, il giocatore rende di più in Premier League. Infatti in Italia, ha deluso molto nei sui anni in granata. Si tratta di un giocatore molto fisico, ma al Toro spesso e volentieri sembrava svogliato. In tanti lo hanno allenato e non è mai stato un titolare fisso. Un’estate, quella del 2021 precisamente, Vagnati lo piazzò al Fulham, sempre in Premier League. Si trattava di un prestito (pagato 2,5 milioni di euro) con diritto di riscatto. Lui fece un’ottima stagione, ma la squadra di Londra retrocedette e non ci fu il riscatto.

Toro: soldi persi per lui

A differenza di Singo e Lukic, che sono state delle plusvalenze, con lui il Toro ha perso dei soldi. I granata lo avevano preso in prestito dal Chelsea, nel 2018, per 600 mila euro. Poi nel 2019 è stato riscattato, a ben 9,8 milioni di euro. Poi però il contratto è scaduto e il giocatore è stato perso a zero, come i vari Belotti e Sirigu.