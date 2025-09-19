Il belga dopo aver realizzato il primo assist stagionale vuole ora tornare a gonfiare la rete con la sua nuova squadra

Ngonge è uno dei nuovi innesti del Torino, l’attaccante belga è stato uno dei pupilli di Baroni al Verona, e per questo motivo, il nuovo tecnico granata ha spinto tanto per ritrovare il suo ex giocatore in squadra.

Il belga è arrivato a Torino da campione d’Italia, e dopo la parentesi al Napoli, Ngonge ha voluto intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera per cercare una maggiore continuità in campo. Il classe 2000 sembra essersi adattato bene al nuovo stile di gioco di Baroni, dal momento che il tecnico ha sempre deciso di puntare su di lui dal primo minuto in queste prime giornate di campionato. Dopo un inizio in salita, Ngonge si è reso protagonista nella sfida contro la Roma, realizzando l’assist per il gol decisivo di Simeone.

Ngonge cerca il primo gol in granata

Il Torino ha investito sia tempo che denaro per cercare di ultimare il trasferimento di Ngonge in granata per il corso di questa stagione. Per questo motivo, ora il belga è chiamato ad alzare il livello delle sue prestazioni per andare in cerca del suo primo gol stagionale, che manca dal febbraio del 2024. Ngonge aveva realizzato il suo unico gol al Napoli contro il Genoa, che ha permesso ai partenopei di conquistare il pareggio negli ultimi minuti dell’incontro.

Ngonge vuole confermarsi tra i titolari

Il Torino dopo il pareggio contro la Fiorentina e la vittoria contro la Roma sembra aver trovato la sua forma migliore. I granata si sono lasciati alle spalle il difficile esordio contro l’Inter per potersi focalizzare sui successivi incontri di campionato. Il Torino per confermarsi cercherà di condurre una buona prova anche contro l’Atalanta, e visto il livello degli avversari, i granata saranno chiamati a fornire una grande prova come mostrato nella capitale. Ngonge vorrà cercare di prendersi il Torino sulle spalle per dimostrare di essere un giocatore chiave della squadra e per cercare di affermarsi come titolare della squadra, dal momento che nelle ultime settimane Baroni ha sperimentato diversi assetti tattici.