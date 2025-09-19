L’ex presidente del Verona ha parlato di Baroni e Juric, entrambi avuti sotto contratto con il club gialloblù

Mancano due giorni a Torino-Atalanta, sfida che mette di fronte Marco Baroni e Ivan Juric. Due allenatori con il granata in comune ma non solo, visto che entrambi hanno anche allenato il Verona. E a proposito di quella esperienza, l’ex patron dei veneti Maurizio Setti ha fatto un commento sui due tecnici ai microfoni di Tuttosport.

Le parole di Setti

Setti ha innanzitutto parlato di Baroni, dichiarando: “Con lui parlavamo tantissimo, è forse l’uomo col quale ho avuto più dialogo: Verona è stato un trampolino di lancio per lui“.

Poi, invece, su Juric ha detto: “Lui invece ti sfiniva caratterialmente, era complicatissimo gestirlo, ma nessuno fa dei discorsi come i suoi alla squadra: ho ancora i brividi adesso. Fuori dal campo è uno spasso, ma quando si parla di lavoro a volte ti esaspera”.