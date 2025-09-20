Il Cholito va spesso in difficoltà quando gioca contro l’Atalanta: ai bergamaschi ha segnato una sola volta

Una settimana dopo il grande successo di Roma, il Torino si prepara a ospitare l’Atalanta per la quarta giornata di Serie A. I granata sperano di poter male ai nerazzurri, feriti a seguito della pesante sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain, e per farlo Baroni ha bisogno delle sue armi migliori. Tra le tanti quella che porta il nome di Giovanni Simeone, mattatore della vittoria nella Capitale e uomo di riferimento per le avanzate che verranno proposte domenica pomeriggio. Per il Cholito sarà una sfida speciale, non tanto per questioni di cuore quanto più perché i nerazzurri sono la sua vera bestia nera.

Solo un gol contro la Dea

Nel corso della sua lunga carriera italiana, Simeone ha giocato addirittura 19 volte contro l’Atalanta tra tutte le competizioni. Ebbene, in quasi venti gare l’argentino ha timbrato il cartellino una sola volta: nel 2021 quando vestiva ancora la maglia del Verona. Tra Genoa, Fiorentina, Cagliari e Napoli, infatti, il numero 18 granata non è mai riuscito a far gol ai nerazzurri, e questo non può che spingerlo maggiormente in vista della partita in programma domani.

Alla ricerca del secondo gol di fila

Far gol contro l’Atalanta significherebbe trovare la seconda rete consecutiva, non una cosa comune per il Cholito. Dato curioso è infatti che, nonostante il ruolo di prima punta, Simeone non segna due gol di fila praticamente da tre anni. L’ultima volta che ci è riuscito risale all’ottobre del 2022, quando vestiva la maglia del Napoli e riuscì a segnare in Champions League contro l’Ajax e in campionato contro la Cremonese. Doppia motivazione extra per l’attaccante, che sicuramente si presenterà alla sfida di domani pomeriggio con il fuoco agli occhi. Il chiaro obiettivo è quello di far gol e aiutare il Torino a vincere.