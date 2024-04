Questa mattina è stato piantato l’undicesimo albero, all’evento hanno partecipato anche Adrien Tameze e Adam Masina

Undici sono gli anni trascorsi da quando Suzuki ha iniziato a sponsorizzare il Torino, undici sono anche i calciatori che scendono in campo in una squadra di calcio. E ora undici sono anche i nuovi alberi presenti in Piazza d’Armi (proprio di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino) che l’azienda automobilistica giapponese ha donato alla città: dieci aceri giapponesi e un liquindambar. E proprio quest’ultimo è stato piantato questa mattina al termine di un evento a cui hanno partecipato anche Adam Masina e Adrien Tameze, il direttore operativo del Torino, Alberto Barile, l’assessora alla transazione ecologica Chiara Foglietta, l’assessore al verde pubblico Francesco Tresso e il vice direttore generale di Suzuki Italia, Mirko Dall’Agnola.

Dall’Agnola: “Suzuki ha piantato circa 600 alberi in Italia”

“Suzuki ha piantato in totale circa 600 alberi in Italia, 166 a Torino. Questi undici li abbiamo anche disposto con una sorta di 3-4-2-1, il modulo con cui spesso gioca il Torino”, ha spiegato proprio Dall’Agnola. “La città di Torino si posta l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 entro il 2030, piantare nuovi alberi certamente aiuta a raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto l’assessora Foglietta. “Un’iniziativa bella anche per quello che il Torino rappresenta per la città”, ha infine concluso l’assessore Tresso.