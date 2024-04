Decisivo contro il Monza grazie alla rete dal dischetto, Sanabria può tornare titolare al fianco di Zapata a Empoli

Una settimana di lavoro in full focus per il Torino, in vista della sfida di Empoli. Dopo la vittoria dell’ultimo turno contro il Monza, i granata hanno una grandissima possibilità di trovare altri punti molto importanti per l’Europa, contro una squadra in lotta per non retrocedere e in una giornata ricca di scontri diretti. Sono già troppi i punti lasciati per strada nel corso della stagione contro squadre di bassa classifica, e i ragazzi di Juric non possono permettersi l’ennesimo passo falso che spegnerebbe quasi del tutto la fiamma che rappresenta la speranza europea. Per questo motivo, il tecnico croato ha bisogno di affidarsi ai migliori uomini a disposizione, cercando di chiudere la pratica il prima possibile.

Ballottaggio aperto con Okereke

Se in difesa e a centrocampo le scelte sono più o meno obbligate – date le indisponibilità di tanti giocatori -, è in attacco che l’allenatore dovrà sciogliere le riserve sul calciatore che affiancherà Duvan Zapata. Nelle ultime due partite è stato schierato titolare Okereke, il quale ha convinto fino in fondo dimostrando di avere grande intesa con il colombiano ex Atalanta. Sabato, però, potrebbe nuovamente essere il momento di Sanabria. Il paraguaiano pare aver messo alle spalle i problemi al tendine con cui ha convissuto per gran parte della stagione, e nello scontro diretto contro il Monza si è tolto un gran peso segnando la rete decisiva per la vittoria granata. Dopo una settimana di lavoro totalmente con il gruppo potrebbe essere lui il compagno di reparto di Duvan, per costituire un attacco pesante ma che allo stesso tempo darebbe copertura a Juric. L’obiettivo del numero 9 è chiara: ritrovare la continuità che quest’anno non c’è mai stata, mettendo a segno la seconda rete consecutiva.