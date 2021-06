L’Alessandria di Moreno Longo ha battuto il Padova nella finale playoff di serie C: decisivo un rigore di Matteo Rubin

L’Alessandria è in serie B 46 anni dopo l’ultima volta: a trascinare nel campionato cadetto i grigi è stato Moreno Longo. L’ex allenatore del Torino, dopo essere subentrato ad Angelo Gregucci dopo la 19a giornata di campionato, con la squadra al quinto posto in classifica, ha inanellato una serie di buoni risultati facendo chiudere all’Alessandria il campionato al secondo posto del girone A, con la promozione diretta che è sfumata per un soffio. Ai playoff la formazione piemontese ha poi eliminato in serie la Feralpisalò, l’Albinoleffe e infine ha battuto il Padova. Dopo lo 0-0 all’Euganeo, anche al Moccagatta la partita è finita a porte involate: sono quindi stati necessari i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Dal dischetto i giocatori dell’Alessandria sono stati infallibili e hanno superato il Padova per 5-4, decisivo l’ultimo penalty realizzato dall’ex granata Matteo Rubin.