Jacopo Segre, di rientro dal prestito alla Spal, vuole riconquistare il Torino: ma a centrocampo c’è abbondanza

Quello che sembrava essere un addio burrascoso potrebbe essere invece solo un arrivederci: Jacopo Segre è pronto a tornare in granata. Il giovane centrocampista, richiamato alla base dopo il prestito alla Spal, presenzierà al ritiro del Torino, dove verrà valutato da Juric per un’eventuale permanenza. La concorrenza si è infittita e tra i vari profili disponibili, sono solamente due coloro che verranno confermati. Il cambio in panchina mette tutti in discussione ed il giovane Segre può giocarsi le sue carte.

Segre, stagione complicata tra Toro e Spal

Luci ed ombre hanno caratterizzato la sua ultima stagione. Il giovane talento granata, dopo un inizio promettente al Torino macchiato dall’episodio della maglia di Dybala al derby, ha lasciato la Mole per trasferirsi in prestito alla Spal. Titolare da subito, ha ottenuto ben diciotto presenze un gol ed un assist con gli estensi. È quindi riuscito a mettersi in luce, ma non è bastato a centrare i playoff. Ora ha però la possibilità di tornare nella massima serie.

Segre, tanta concorrenza a centrocampo per un posto nel Toro di Juric

Quel saluto complicato che lo ha visto protagonista a fine gennaio può ancora trasformarsi in acqua passata. Sotto lo sguardo vigile di Juric, Segre può cercare di guadagnarsi un’altra occasione. Il croato, che ha le idee molto chiare sul tipo di Toro che vuole costruire, predilige i centrocampisti versatili, in grado di giocare anche da trequartisti. Questa non rientra tra le caratteristiche principali dell’ex Spal, che dovrà dunque fare i conti con una concorrenza importante per i due posti disponibili nel 3-4-2-1. La palla passa quindi a Segre.