Seconda puntata di “Toro.it LIVE”: giovedì 17 giugno alle 18.30 l’appuntamento con il calciomercato e le ultime notizie

Toro.it ora è anche in streaming. Giovedì 17 giugno alle 18.30, in diretta su Facebook e sul nostro sito, ci sarà il terzo appuntamento con Toro.it Live, il programma settimanale con approfondimenti su tutto ciò che riguarda il Torino: le ultime notizie sulla squadra, le news di calciomercato e non solo. Ci saranno i giornalisti di Toro.it, ma soprattutto ci sarà spazio per i tifosi, per le domande e le curiosità su tutto ciò che è inerente al Toro. E l’ospite di oggi sarà Ezio Rossi, il tecnico che ha scoperto Messias quando ancora l’attaccante non era un calciatore professionista.

Alle 18.30 del 17 giugno, su Facebook, si parla di mercato

Nella terza puntata, Ivana Crocifisso, Andrea Piva e Francesco Vittonetto commenteranno le ultime novità di mercato, sia in entrata che in uscita. A partire dalla trattativa per Messias, per la quale coinvolgeremo il nostro ospite che potrà spiegare meglio quale sarà l’eventuale collocazione del calciatore del Crotone nel sistema di Juric.