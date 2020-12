Buongiorno ha convinto Giampaolo: il “cuore Toro” scala le gerarchie

Tra le scommesse vinte da Giampaolo c’è Buongiorno, difensore classe ’99 autore di un’ottima prestazione contro il Napoli

Un continuum nelle delusioni, sul fronte risultati raccolti, che sembra non avere fine, quello portato avanti dal Torino, condannato all’ultimo posto nonostante la buona prestazione offerta contro il Napoli. Non è però tutto nero ciò che i granata stanno esternando: ci sono infatti delle note liete sul piano individuale. Alcune scommesse si stanno rivelando vincenti e tra queste compare anche il nome di Alessandro Buongiorno, difensore classe ’99 arrivato alla sola quarta presenza totale contro i partenopei, ma che non ha fatto di certo rimpiangere gli altri compagni di reparto.

Dall’esordio di Buongiorno alla conferma contro il Napoli

La sua prima apparizione con la maglia della prima squadra granata risale al 4 aprile 2018, quando è rimasto in campo per soli otto minuti a causa di un infortunio rimediato a partita in corso. Nonostante l’esordio poco fortunato, il difensore del Toro sta ora raccogliendo i frutti del duro lavoro. Sembra lontano ormai quel giorno, così come quel giovane Primavera emozionato per essere stato chiamato in causa per la prima volta con la prima squadra nel match contro il Crotone. Con il Napoli ha esternato tutto il proprio talento, rivelandosi fondamentale in difesa.

Un “cuore Toro” dotato di talento

Le avventure con Carpi e Trapani hanno permesso a Buongiorno di crescere e Giampaolo non si è fatto scappare l’occasione di trattenerlo per vederlo all’opera anche in Serie A. Con il tecnico granata ha infatti aggiunto tre presenze all’appello tra Coppa Itala e campionato, stupendo in positivo. Il “cuore Toro” non gli manca secondo il vice allenatore Francesco Conti, che ha rivisto in lui uno di quei giocatori rari ma che possono rivelarsi la chiave soprattutto per il futuro. La prestazione col Napoli potrebbe avergli assicurato un posto migliore nelle gerarchie di Giampaolo, che sa ora di avere un ricambio di livello da poter sfruttare anche come eventuale titolare.