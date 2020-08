Torino contro Pro Patria e Pro Vercelli: le amichevoli di settembre - Toro.it

Dopo quella contro il Novara del 29 agosto, il Torino ha pianificato altre due amichevoli per settembre: avversarie altre due squadre di Serie C

Il Torino ha programmato altre due amichevoli per settembre, dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi la prima uscita stagionale (i granata sfideranno il Novara il 29 agosto). Le avversarie della squadra di Giampaolo saranno altre due squadre di Serie C: la Pro Patria e la Pro Vercelli, che saranno ospiti al “Grande Torino”. La gara contro i lombardi è in programma alle 18 del 2 settembre, mentre quella contro i bianchi piemontesi sempre alle 18 ma del 5 settembre.