Torino, sabato 29 l’amichevole contro il Novara

Sabato 29 agosto in programma per i granata un’amichevole contro il Novara: fischio di inizio alle ore 18 allo stadio Grande Torino

Il Torino di Giampaolo sta pian piano nascendo e tra pochi giorni avrà l’occasione di mettersi alla prova con la prima amichevole della stagione. Sabato 29 agosto, infatti, i granata affronteranno al Grande Torino, con il fischio di inizio alle ore 18, il Novara: squadra militante nel campionato di Lega Pro. Per Giampaolo sarà la prima vera occasione di vedere Belotti e compagni all’azione e fare un primo piccolo bilancio del lavoro svolto in questi primi giorni di allenamento osservando anche i nuovi arrivati. La sfida, ovviamente, sarà disputata a porte chiuse nel rispetto delle disposizioni anticontagio per il coronavirus.