Rimborso abbonati: il Torino attiva un'apposita linea telefonica - Toro.it

Per gli abbonati allo stadio, che vorranno richiedere i voucher per il rimborso delle partite dello scorso campionato giocate a porte chiuse a causa della chiusura degli impianti per via del Coronavirus, il Torino ha ora attivato un’apposita linea telefonica. I tifosi granata, da lunedì al venerdì, potranno chiamare per ricevere informazioni riguardo alla procedura di rimborso: “Il Torino Football Club, al fine di aiutare gli abbonati nella procedura di richiesta dei voucher di rimborso relativi alla stagione 2019-2020, ha attivato una apposita linea telefonica. In caso di necessità, o per qualsiasi informazione in merito, è possibile contattare il numero 011.317.01.80 dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e 14-18“.