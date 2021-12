Le parole dell’allenatore dell’Empoli, Andreazzoli, dopo il pareggio dello stadio Grande Torino, 2-2 contro il Torino

“Siamo contenti, la gara si era messa male e serviva maturità per restare in equilibrio e fare le cose che sappiamo fare. Non è scontato che con la superiorità numerica si possa avere un vantaggio immediato, se non lo persegui“, ha detto Andreazzoli. “Noi lo abbiamo fatto, siamo alla ricerca continua di uno step che ci faccia crescere, la squadra ha ancora le marce. La Mantia? Sono contento per lui, i valori morali sono indiscutibili, oltre a quello che fa in campo e i comportamenti nello spogliatoi sono importanti. Si sta riprendendo gli spazi, ci ha aiutato per il derby e oggi per pareggiarla, ha fatto un gol bellissimo, meraviglioso”.