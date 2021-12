Sconfitte nel finale contro Napoli, Juventus e Atalanta, pari contro Lazio, Venezia ed Empoli: il Torino fa i conti coi punti persi

Alla fine, il racconto di Ivan Juric è pervaso dal rammarico. Anche dopo il pari con l’Empoli, l’allenatore del Torino è uscito dallo stadio dispiaciuto per i suoi giocatori: “Anche oggi hanno dato tutto”. Come già aveva fatto a Roma, dopo il k.o. di misura contro i giallorossi, il tecnico ha elogiato la prestazione e difeso il gruppo. Nonostante le ingenuità. La sua squadra, nel posticipo giocato alla vigilia del 115° compleanno del club, si è ritrovata avanti per 2-0 dopo un avvio spettacolare, poi ha giocato un’ora in dieci dopo l’espulsione di Singo, facendosi rimontare. Punti persi: due. E non sono i primi, di un campionato nel quale al Toro è spesso mancato il passettino in più per raccogliere e migliorare la classifica.

Toro, fin qui almeno nove punti persi

Non sono solo quelle sconfitte di misura contro le big, a pesare. 1-0 contro Juve, Napoli, Milan e Roma: con prestazioni convincenti, senza dubbio, ma con zero punti messi in saccoccia. No, c’è dell’altro. Come il doppio pari in pochi giorni a fine settembre. Contro Venezia e Lazio, i granata hanno portato a casa due punti perdendone quattro, perché in entrambe si sono fatti raggiungere nel finale. Tra l’altro pagando due errori individuali di Djidji.

E poi c’è da aggiungere all’analisi la sconfitta contro l’Atalanta, che ancor peggio di quelle contro Napoli e Juventus (i gol di Locatelli e Osimhen sono arrivati a pochi giri di lancetta dal recupero), ha portato al k.o. a un soffio dal triplice fischio, nello specifico al minuto novantatré. Facendo i conti: fin qui, il Torino ha perso almeno nove punti. Un dato che pesa sulla classifica. Al momento i granata sono tredicesimi e hanno messo in cascina diciotto punti in quindici partite.