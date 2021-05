Cristian Ansaldi contro il Parma ha raggiunto la quota cinque assist nel 2021: meglio di lui ha fatto solo Cuadrado

Una vittoria è il modo migliore per celebrare il 4 maggio e rendere omaggio al Grande Torino e così è stato contro il Parma. I granata sono infatti riusciti a portare a casa il match, intascando tre punti importanti in ottica salvezza, che si sommano ai trentuno già conquistati in precedenza. É bastato un gol per stroncare le speranze dei ducali, già con un piede in Serie B e che ieri hanno avuto la condanna definitiva. La freschezza di Vojvoda unita all’esperienza di Ansaldi si sono rivelate particolarmente efficaci, dando ragione ancora una volta a Davide Nicola. L’argentino, autore dell’assist ha così raggiunto un altro traguardo importante.

Ansaldi, già cinque assist nel 2021

Sono infatti già cinque i passaggi che hanno portato al gol realizzati da Ansaldi nel 2021, secondo la classifica stilata da Opta, che lo vede in seconda posizione alle spalle di Cuadrado. Il colombiano è a sette in tredici presenze contro le diciassette dell’argentino. L’apice per l’esterno del Toro è stato raggiunto contro il Crotone, contro il quale ha realizzato due assist nel corso del match. I passaggi chiave continuano ad essere quindi una sua specialità e contro il Parma è arrivata la controprova. Vicino anche al gol, Ansaldi si è reso pericoloso in diverse occasioni.

Toro, la fiducia di Nicola ha portato ad un miglioramento degli esterni

Questo traguardo è arrivato anche grazie alla mano di Nicola, che ha scelto di puntare molto sugli esterni, facendoli rendere al meglio. Ansaldi, preferito a Rodriguez, ha ripagato le scelte del tecnico. La strada intrapresa è quella giusta e, con il diminuire delle partite disponibili, serve portare dare il massimo per questo tour de force finale. Ansaldi, che non si tira mai indietro, non lo farà di certo ora che arriva il bello.