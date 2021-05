Il centrocampista del Torino, Sasa Lukic, si è recato per un consulto medico in Germania, già programmato da tempo

Non era presente ieri alla commemorazione per il 4 maggio al Filadelfia, Lukic. Approfittando della giornata dedicata allo scarico post partita, il centrocampista del Torino si è recato in Germania per un consulto medico già programmato da tempo, come chiarito dalla società. Il calciatore, che col Parma è sceso in campo dal primo minuto, rientrerà oggi per aggregarsi di nuovo al gruppo.