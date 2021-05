Un gruppo di tifosi si è radunato al Filadelfia dopo la messa: cori ed applausi per la squadra e per Davide Nicola

Il 4 maggio è un giorno importante per la storia del calcio italiano, ma soprattutto per il popolo granata. Anche oggi, un gruppo di tifosi ha scelto di far sentire la propria vicinanza alla squadra e di condividere un piccolo momento con i giocatori e Davide Nicola, presenti al Filadelfia per la messa dedicata al Grande Torino. Si sono radunati in circa trecento fuori dai cancelli del centro sportivo e non sono mancati cori e applausi per la squadra. Tra i più acclamati proprio il tecnico granata, invitato a gran voce a restare sulla panchina del Toro anche nella prossima stagione. Nicola si è quindi avvicinato al cancello, assieme ad Ansaldi, che ha firmato qualche autografo. Il popolo granata ha ringraziato ed applaudito la squadra, che ha risposto con entusiasmo.

Ecco il video del momento tra i tifosi e la squadra al Filadelfia.