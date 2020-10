Ansaldi nel limbo dei ruoli: terzino o mezzala, ma in entrambi fa la riserva

Giampaolo lo vede poco: terzino a Firenze, mezzala per pochi minuti contro il Cagliari. Ansaldi è un equivoco nel Torino

I novanta minuti della prima partita del Torino in campionato non sono abbastanza per esprimere un giudizio. La squadra scesa in campo contro la Fiorentina – e incappata nel k.o. per 1-0 – era inadeguata a detta dello stesso Giampaolo. Per questo neanche Cristian Ansaldi avrebbe potuto finire nel tritacarne della critica, nonostante la sofferenza mostrata nel ruolo di quarto a sinistra della difesa. L’argentino, però, adesso è un equivoco. Uno dei tanti della rosa granata. Per ora, il tecnico lo ha usato come riserva. E nulla di più.

Mezzala o terzino: ma per Giampaolo è una riserva

Contro l’Atalanta era rimasto a guardare per novanta minuti, contro il Cagliari ha trovato spazio nel finale. Ma da mezzala adattata, un ruolo già ritagliato per lui da Mazzarri, nei periodi di emergenza a centrocampo.

Lì Giampaolo, più volte, lo ha provato al Filadelfia. Lì sembra dare al tecnico maggiori garanzie. In una retroguardia a quattro, invece, è più in difficoltà: lui, d’altronde, è abituato a giocare nella metà campo avversaria, da esterno a tutta fascia di un 3-5-2 con licenza di spingere e (anche) far gol. Un altro mondo.

Senza contare, poi, che a guardare l’organico e le scelte del tecnico le gerarchie di Giampaolo sono difficili da scalare: Rodriguez e Murru si sono alternati a sinistra, Vojvoda è titolare a destra, con alle spalle lo scalpitante Singo e un altro equivoco, Izzo. Ansaldi si ritrova così nel limbo: è riserva di due ruoli, ma in entrambi è adattato.