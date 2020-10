Rodriguez rimandato: fa soffrire il Toro, ma ha più di un alibi - Toro.it

L’esordio di Ricardo Rodriguez non ha convinto: Zappa e Nandez lo fanno impazzire nel primo tempo. Ma tornava dall’infortunio e dalla Nazionale

Quando Eusebio Di Francesco, a fine partita, ammetteva che sulla destra il suo Cagliari ha messo in grande difficoltà il Torino, sapeva bene di cosa parlava. Lì, l’ultimo baluardo granata era Ricardo Rodriguez, il terzino arrivato dal Milan in estate e all’esordio nell’undici di Giampaolo. Il 13 ha sofferto il duetto tra Zappa e Nandez, si è trovato spesso a giocarsi l’uno contro due. Tradotto: infilata certa o quasi. E così, in fase difensiva, lo svizzero ha lasciato campo. Mentre in offesa si è visto poco, se non per un tiro nel primo tempo. Non è uomo di inarrestabile spinta, sia chiaro, più che altro può essere un manovratore delocalizzato. Eppure dai suoi piedi sono passati pochi palloni.

La Nazionale, l’infortunio e… Linetty

Bocciato alla prima? No, solo rimandato. Perché di alibi validi, Rodriguez ne può contare ben tre. Il primo e il secondo sono direttamente collegati. Colpito da un problema muscolare, l’ex rossonero aveva saltato le prime due uscite in campionato del Toro, che lo aveva ritrovato solo a fine settembre. Poi è partito per la Nazionale e con la Svizzera ha giocato 180 minuti impegnativi, fondamentali per rientrare in condizione ma anche pesanti per gambe da poco rimessesi in sesto.

La poca brillantezza è così giustificabile. E non ha giocato a suo favore il fatto che anche Linetty fosse di ritorno dalle gare con la Polonia. La mezzala – ombrosa nel corso della sfida -, ha spesso mancato il raddoppio sulla sinistra. Ha lasciato, insomma, che il compagno si giocasse da solo i duelli difensivi che tanto bene hanno fatto alla squadra di Di Francesco. Per tutto questo, colpevolizzare Rodriguez è prematuro. Serviranno altri test.