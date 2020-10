Belotti c’è, il Toro no: per il Gallo è inizio da record

Quattro gol nelle prime tre partite: a Belotti non succedeva dal 2016/2017, il suo anno record. E con gli 83 in A ha superato Mazzola

“Solo contro tutti”, questo il titolo ideale per il film sulla prestazione di Belotti contro il Cagliari. Ancora una volta, il Gallo si è preso sulle spalle tutto il peso di una situazione difficile da gestire, tentando di trascinare il suo Toro verso la rivalsa. E se i suoi sforzi non sono stati ripagati sul campo, è successo invece in termini di record e resa. La doppietta di ieri gli ha permesso di eguagliare l’inizio di stagione del suo anno d’oro, quello dei 26 gol in Serie A, culminato poi con i famosi 100 milioni della clausola. Anche quell’occasione era partito con 4 reti in attivo. Il vero traguardo raggiunto riguarda però la classifica marcatori del Toro.

Il Gallo supera Mazzola con i suoi 83 gol

Prendendo in considerazione la lista dei marcatori del Toro nella Serie A a girone unico, il capitano granata ha infatti scalzato Valentino Mazzola, eguagliato contro l’Atalanta, conquistandosi la terza posizione. É infatti arrivato a quota 83 reti e, se dovesse mantenere la media ottenuta negli scorsi anni, fa presto a raggiungere chi sta davanti a lui. Al secondo posto c’è infatti Graziani con 97 reti in attivo, seguito da Pulici in pole a quota 134. Un passo in più nella storia del Toro per Belotti, ormai imprescindibile e indelebile.

Belotti, inizio in fotocopia alla sua stagione d’oro

Se il Toro quest’anno non riesce ad ingranare, non si può dire lo stesso del suo capitano. Il breve lasso di tempo passato tra la fine dello scorso campionato e l’inizio della nuova stagione, gli ha permesso di avere quella continuità necessaria a portare avanti quanto realizzato. Con Longo è rinato, tornando protagonista, cosa che sta accadendo anche ora. Ha infatti replicato quanto fatto con Mihajlovic nella stagione 2016-2017, la migliore della sua carriera. Anche allora si era portato a quota 4 gol nelle prime 3 giornate, con una rete al Milan ed una tripletta rifilata al Bologna. Non si poteva sperare in un inizio migliore per lui quindi.